Раде рекомендовали принять за основу законопроект по планированию использования земель

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект по планированию использования земель. К такому выводу пришли члены комитета во время заседания, передает УНН со ссылкой на Информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины.

Как отмечалось на заседании комитета, целью законопроекта №2280 является урегулирование вопросов установления границ общин; комплексного пространственного планирования территорий общин, отменяет необходимость разработки нескольких, родственных по содержанию видов градостроительной документации и документации по землеустройству; нормирование вопросов, связанных с ее утверждением; нормирование формирования электронной картографической основы для планирования территории; обеспечение реальной связи программ социально-экономического развития с документацией по пространственному планированию, а также создание прозрачного и неконфликтного механизма учета общественных и частных интересов через прозрачные общественные обсуждения.

Законопроектом предлагается внести изменения в Земельный и Водный кодексы, а также ряд законов, и ввести возможность составления схем территориального планирования территории общины как инструмента комплексного управления в области использования земель общины, установление их назначения, зонирования территории и определение направлений ее сбалансированного развития.

По мнению авторов, принятие законопроекта позволит обеспечить устойчивое развитие территорий с учетом государственных, общественных и частных интересов; усовершенствовать управление в сфере градостроительной деятельности и землеустройства; упростит выполнение топографо-геодезических и картографических работ для нужд территориального планирования; будет способствовать развитию автоматизированных систем управления ресурсами, комплексному сохранению полноценной жизненной среды, окружающей среды и культурного наследия.

Кроме того, принятие законопроекта позволит обеспечить эффективное использование и охрану всех земель в пределах территории ОТО, будет привлекать инвесторов, удовлетворять земельные потребности своих граждан и др.

Напомним, 14 ноября Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс относительно дерегуляции в сфере земельных отношений.