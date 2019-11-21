Новости: Политика
Четверг, 21 ноября 2019, 14:26 • Дарья Панченко • 3090
В России суд арестовал военного, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Ростовский суд арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу Украины российского военного. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Ростовский военный гарнизонный суд арестовал военнослужащего Южного военного округа, задержанного по подозрению в шпионаже в пользу Украины", - сообщили в СМИ.
Сообщается, что суд избрал меру пресечения в виде заключения военнослужащего под стражу сроком на два месяца.
Напомним, 20 ноября ФСБ задержала военнослужащего РФ, подозреваемого в "шпионаже в пользу Украины".
Источник: УНН