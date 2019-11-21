Соцстрах восстанавливает больничные и декретные выплаты с сегодняшнего дня

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Евгений Баженков сегодня, 21 ноября, подписал соответствующие документы для полного восстановления всех выплат материального обеспечения под личную ответственность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ФССУ.

"Есть буква закона, и есть дух закона. По букве закона Фонд не имеет права с 20 ноября перечислять средства на матобеспечение, хотя деньги на счетах у нас есть. Вчера весь день Фонд не финансировал ни больничные, ни декретные. Но речь о социальных страховых выплатах. Утром я собрал в Фонде совещание, мне подтвердили, что законодательно правовых путей для возобновления выплат без предоставления Министерством социальной политики на Кабинет Министров Украины изменений в бюджет нет. Поэтому я вынужден нарушить финансовую дисциплину и следовать именно духу закона - сегодня и я беру на себя ответственность и восстанавливаю все выплаты. На 26-е ноября глава правления Фонда Владимир Саенко срочно созвал внеочередное заседание правления, надеюсь, на нем примут решение о правовом урегулировании этой ситуации", - цитируют Баженкова.

Корреспондент УНН уточнил в пресс-службе, означает ли заявление Баженкова, что выплаты восстанавливаются с сегодняшнего дня, на что получил ответ: "Именно так".

Однако, пока не известно, будут ли выплачены больничные и декретные именно сегодня. Также юридически выясняют вопрос о возмещении за то время, что выплат не было.

"Выплаты не осуществлялись в течение одного дня - вчера. Сейчас это вся информация. Далее мы юридически выясняем", - сообщили в Фонде соцстраха.

Напомним, 20 ноября 2019 года Фонд социального страхования Украины приостановил перечисление средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам, в частности, больничных и пособий по беременности и родам. Финансирование временно не производится в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению, утвержденных бюджетом Фонда.

Однако в Министерстве социальной политики прокомментировали приостановление выплат больничных и декретных, заявив, что распространенная в СМИ информация не соответствует действительности. В министерстве добавили, что остатки на счете Фонда социального страхования составляют 429,4 млн грн, что является достаточным для осуществления необходимых текущих выплат.

В Фонде соцстраха заявили, что будут решать вопрос о возобновлении выплат больничных и декретных на внеочередном заседании 26 ноября, однако будут пытаться решить вопрос раньше.

В свою очередь, в Минсоцполитики заверили, что соцстрах имеет деньги на больничные и декретные.