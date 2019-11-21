Правительство отстранило от исполнения обязанностей руководство АРМА - Гончарук

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Правительство отстранил от исполнения обязанностей руководство Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) на фоне ситуации в Новояворовске и Новом Роздоле. Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook, передает УНН.

“Правительство привлек к дисциплинарной ответственности руководство АРМА за допущение срыва отопительного сезона в регионе и отстранил его от исполнения обязанностей”, — написал Гончарук.

По его словам, в Новояворовск подали тепло — в четверг утром был начат нагрев систем, в течение дня в дома жителей города начнет поступать тепло.

“В Новом Роздоле продолжают ремонтные работы. Бригады работают непрерывно, уже ликвидировали четыре порывы на трассах. Запуск отопления запланирован на завтра. Почти все работники оформлены на работу и уже получили первые выплаты заработной платы”, — добавил премьер.

Ранее УНН сообщал, что две ТЭЦ — в городах Новояворовск и Новый Раздел, которые были летом арестованы НАБУ — не могут получить газ для начала отопительного сезона.

Ситуация с отопительным сезоном в Новояворовске и Новом Роздоле на Львовщине была признана чрезвычайной техногенного характера.

Затем назначили нового руководителя Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ, является обособленным подразделением предприятия группы Нафтогаз ООО “Нафтогаз Тепло”.