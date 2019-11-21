Украина подписала документ об увеличении срока безвизового пребывания граждан в Аргентине

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в среду принял Посла Аргентинской Республики. В тот же день был подписан Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством Аргентинской Республики об отмене виз, которым предусматривается взаимное увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины и Аргентины вдвое. Об этом сообщает пресс-служба МИДа Украины в Facebook, передает УНН.

"21 ноября Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко принял Посла Аргентинской Республики в Украине Элену Л. Т. Микусински", - сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что во время встречи стороны обсудили широкий круг вопросов повестки дня украинско-аргентинских отношений, отметив важность активизации политического диалога на высоком и высшем уровнях, а также эффективное взаимодействие на полях международных организаций.

"В тот же день в МИДе был подписан Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством Аргентинской Республики об отмене виз, которым предусматривается взаимное увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины и Аргентины вдвое (с 90 дней в течение года до 90 дней в течение 180 дней)" , - отметили в МИДе.

Напомним, ранее Украина и Индия обсудили либерализацию визового режима.