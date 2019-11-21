Регистрация | Вход |
USD: 24,18 0,0464  EUR: 26,74 0,0465 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 21 ноября 2019 17:52
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
О контрабанде с "контрабандистом": первое большое интервью с Орестом Фирманюком
О контрабанде с "контрабандистом": первое большое интервью с Орестом Фирманюком
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4965
Версия для печати

В Кремле заявили, что претензии Киева по переданным РФ кораблям не повлияют на саммит в Париже

В Кремле заявили, что претензии Киева по переданным РФ кораблям не повлияют на саммит в Париже

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Претензии Украины в отношении отсутствия сантехники на переданных РФ Украине кораблях не могут повлиять на планы проведения саммита “нормандской четверки”, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Думаю, что повлиять (претензии) не могут”, — сказал представитель Кремля журналистам в четверг. Он напомнил, что “на этот счет уже были даны разъяснения ФСБ”.

Как писал УНН ранее, возвращены Россией корабли ВМС “Никополь”, “Бердянск” и “Яны Капу” отремонтируют в течение трех месяцев. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Николаевскую область. Зеленский сообщил, что на кораблях частично отсутствует оборудования и вооружения.

“То, что мы увидели: действительно частично не хватает оборудования, не хватает части вооружения. Будет расследование. Мы увидим все детали”, — подчеркнул он.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Нормандский формат, Кремль
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.