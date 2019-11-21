Геращенко: главная проблема Украины - отсутствие системы госуправления

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Украине отсутствует система государственного управления, а именно система отбора кадров, принятия и согласования решений. Такое мнение высказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает УНН.

"Проблемой номер один в Украине называют коррупцию, а я бы сказал, что проблема номер один - отсутствие системы госуправления. Это касается подбора кадров, принятия решений и их согласование: там, где нужно, не советуются, там, где не нужно, так насоветуются, что уже забудут, зачем это все затевали. Коррупция - лишь часть проблемы госуправления", - считает Геращенко.

Он также пояснил отставку с должности главы Нацполиции Сергея Князева и трех его заместителей, состоявшейся в сентябре. По словам Геращенко, это было давно запланированное решение.

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"Президент хотел обновления, и министр принял такое решение", - сказал Геращенко.

Он также пояснил, что по его мнению обновить сразу весь государственный аппарат невозможно.

"Невозможно заменить всех чиновников на новых. Более того, это губительно для системы госуправления. В Администрацию Президента вместе с Зеленским пришло около 30 человек. Сколько там вообще работает? Как вы представляете себе полное обновление?" - отметил Геращенко.

Напомним, правительство 25 сентября назначило шестерых заместителей министра внутренних дел Украины, среди них, в частности, и Антон Геращенко.