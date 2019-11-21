В АРМА заявили, что не получали документов от правительства об отстранении руководства

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Агентство по розыску и менеджмента активов (АРМА) еще не получало официальных документов о решении правительства Украины о привлечении к дисциплинарной ответственности руководства агентства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АРМА в Facebook, передает УНН.

“Что касается привлечения к дисциплинарной ответственности руководства АРМА пресс-служба сообщает, что Агентство еще не получало официальных документов о данном шаге правительства. Соответствующее решение должно быть оформлено или распоряжением или протокольным поручением”, — сообщили в пресс-службе.

В агентстве добавили также, что в сообщении правительства “отсутствует решение об отстранении руководства АРМА от выполнения обязанностей”.

Напомним, ранее сегодня премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство отстранило от исполнения обязанностей руководство Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) на фоне ситуации в Новояворовске и Новом Роздоле.