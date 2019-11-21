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Пашинский дал показания по делу "экс-беркутовцев"

Пашинский дал показания по делу "экс-беркутовцев"

Сергей Пашинский

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Святошинский районный суд Киева во время рассмотрения уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут", подозреваемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, допросил народного депутата VIII созыва Сергея Пашинского, который является свидетелем защиты, передает корреспондент УНН.

Так, Сергей Пашинский дал показания по делу бывших бойцов спецподразделения "Беркут" по видеоконференц-связи.

"Майдан нельзя рассматривать как государственную, военную или парамилитарную структуру... Это сопротивление украинцев против кровавого режима Януковича", - сказал Пашинский.

На вопрос, кто финансировал Майдан, Пашинский ответил, что: "Три политические партии - это "Свобода", партия Кличко и "Батькивщина" финансово обеспечивали функционирование сцены Майдана".

Также, Пашинский заявил, что по информации которой он обладает, по стражам порядка могли стрелять представители спецподразделений из России.

"С самого начала Майдана под Киевом на какой-то базе... базировались сотрудники ФСБ или ГРУ, которые принимали активное участие в планировании разгона, и возможно даже во всех кровавых событиях. Это мне лично известно", - рассказал Пашинский.

Напомним, из 22 экс-бойцов "Беркута" в розыске находится 18 человек, остальные - под стражей. Начальник департамента защиты национальной деятельности СБУ Анатолий Дублик доложил, что некоторые из бывших бойцов "Беркута" находятся на территории Беларуси и Польши.

Источник: УНН
Теги: Беркут, Майдан, Сергей Пашинский
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