КИЕВ. 21 ноября. УНН. По состоянию на ноябрь в Верховной Раде зарегистрировали 38 межфракционных объединений. Об этом сообщил Комитет избирателей Украины, передает УНН.

“Почти половина объединений (42%) созданы по региональному принципу, в состав которых в основном входят депутаты-мажоритарщики”, — говорится в сообщении.

В частности, в ВР действуют такие МФО как “Львовщина”, “Тернопольщина”, “Кировоградщина”, “Черниговщина”, “Друзья Ивано-Франковска”. Часть объединений соответствуют отраслевой специфике: “Платформа по трансформации угольных регионов”, “Питьевая вода”, “За развитие реформы местного самоуправления и децентрализации власти”, “Турбаза”. Некоторые объединения сосредоточены на вопросах бизнеса: “Бизнес-стража”, “За ФОПы”, “За ускоренную евроинтеграцию украинского бизнеса”.

“Несмотря на значительное количество МФО (межфракционных объединений, — ред.) о деятельности большинства из них почти ничего не известно. Часто МФО создаются для повышения статуса народного депутата в глазах избирателей и существуют лишь формально. Иногда создания МФО является ответом на определенные политические события или демонстрирует амбиции их основателей. Так, в ВР создано объединение „Новый Киев“ во главе с А. Ткаченко, которого рассматривают как претендента на должность главы КГГА”, — пояснил глава КИУ Алексей Кошель.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пора менять состав Верховной Рады Украины.