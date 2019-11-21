Поляков поделился еще одной аудиозаписью разговора "Слуг народа": подробности
Антон Поляков
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Народный депутат Украины Антон Поляков поделился еще одной аудиозаписью разговора народных депутатов от "Слуги народа". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram нардепа.
"Ну что, все готовы к еще одному фрагменту разговора депутатов с Окрестности? Все решает Баканов, или давайте 50 на 50", - написал Поляков.
Так, на обнародованной аудиозаписи происходит разговор между несколькими лицами.
"Деликатные вопросы по поводу металлолома и игрового бизнеса мы с вами советуемся. Наркотики и оружие мы даже не обсуждаем...", - говорит первый собеседник.
"Мы будем идти вперед, деликатные 50 на 50 мы советуемся, чернуху мы убиваем. Это не обсуждается ... Тебе нужен коллектив. Тебе нужна команда, я имею в виду, что заместителей и всех остальных - мы обсудим", - говорит другой собеседник.
Добавим, что эта запись может быть еще одним фрагментом разговора "Юзика" со "Слуги народа" с полицией в Кривом Роге, которую ранее обнародовал Поляков.
Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что для того, чтобы исключить народного депутата Антона Полякова из фракции "Слуга народа" не хватает 5 голосов.