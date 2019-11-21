Садовый прокомментировал возможный залог в 50 миллионов гривен

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Львовский городской глава Андрей Садовый, которому сегодня САП вручила подозрение и будет просить залог в 50 миллионов гривен, заявил, что у него таких средств нет. Об этом он сообщил в эфире одно из местных СМИ, передает УНН.

"Я с трудом представляю, где они такую сумму насчитали. Буду обращаться к людям. Моя декларация, она публичная. Все, что я имею - посмотрите, зарплата моя, то, что Екатерина (Екатерина Кот-Садовая - жена Андрея Садового - ред.) получает, у нас нет чего-то другого. Есть дом, есть машина, возможно надо будет что-то продавать", - отметил Садовый.

Как сообщал УНН, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура сегодня, 21 ноября, вручила ему подозрение.

По его словам, речь идет о деле инвестиционной компании и ее планов строительства индустриального парка. Как рассказал Садовый, в 2015 году Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора - компанию CTP, от этой компании за землю получили 54 миллиона. Компания должна была построить индустриальный парк.

Садовому инкриминируют злоупотребление властью. САП будет просить Садовому меру пресечения в виде залога объемом 50 млн гривен.