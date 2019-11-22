"Контрабандист" Фирманюк рассказал о встрече с Нефедовым

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Бизнесмен Орест Фирманюк, которого глава Таможенной службы Максим Нефедов окрестил одним из “главных контрабандистов”, знает чиновник лично. Об этом он рассказал в интервью УНН.

Они даже встречались в рабочем кабинете Нефедова в Минфине, до его назначения на таможню, где и обсуждали концепцию ее реформирования.

“Услышать от Нефедова свою фамилию как контрабандиста было очень неожиданно, ведь я с ним встречался, общался, и даже предлагал свое видение реформы таможни и, открою секрет, некоторые из этих идей нашли свое место в его концепции „Новой таможни“ ... Если он какие-то мои идеи услышал, считаю, это очень круто, ведь он — человек новый, ему сложно во всем разобраться. Поэтому здесь без советов невозможно. Есть люди, которые многое знают, имеющие положительный опыт развития таможни, и не обо мне речь. Тот самый Хорошковский, Макаренко. При них, кстати, таможня была наиболее прозрачна”, — говорит Фирманюк.

По словам бизнесмена, в Нефедова есть целый отдел, который отслеживает контрабанду на таможне, поэтому лучше информацию брать оттуда, а не из прессы.

“Он сказал, что читал об этом в прессе, но фактов, подтверждающих, что я контрабандист, — нет. Неудивительно, что руководитель таможни принимает такую информацию из прессы, а не изнутри своей структуры. Представьте, например, что глава МВД Арсен Аваков на вопросы, какие в Украине есть „воры в законе“, говорит, что это — такие-то люди, о которых он читал в СМИ. Это же абсурд. Но для Нефедова это почему-то нормально. Хотя у него есть целый департамент по „контрабанде“, который должен ему давно подготовить справку, что такое контрабанда, кто этим занимается, и какой она бывает”, — отметил Фирманюк.

Полное интервью читайте здесь.