Новости: Политика
Четверг, 21 ноября 2019, 19:39 • Анна Мурашко • 5835
На Майдане в Киеве началось вече "У нас есть Достоинство"
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сегодня в День Достоинства и Свободы на Майдане Независимости началось вече "У нас есть Достоинство", которое организовано общественными деятелями из "Движения сопротивления капитуляции", передает корреспондент УНН.
Цель организованного вече заключается в остановке разведения войск на линии разграничения. Также, они выступают против реализации формулы Штайнмайера.
В центре столицы собралось сотни людей.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена почтили память Героев Небесной Сотни.
Как сообщалось, Украина отмечает День Достоинства и Свободы.
Источник: УНН