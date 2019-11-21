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На Майдане в Киеве началось вече "У нас есть Достоинство"

На Майдане в Киеве началось вече "У нас есть Достоинство"

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сегодня в День Достоинства и Свободы на Майдане Независимости началось вече "У нас есть Достоинство", которое организовано общественными деятелями из "Движения сопротивления капитуляции", передает корреспондент УНН.

Цель организованного вече заключается в остановке разведения войск на линии разграничения. Также, они выступают против реализации формулы Штайнмайера.

В центре столицы собралось сотни людей.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена почтили память Героев Небесной Сотни.

Как сообщалось, Украина отмечает День Достоинства и Свободы.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, Майдан Независимости
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