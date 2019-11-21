Слушания в Конгрессе: дипломат заявил, что Трампу “плевать на Украину”

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Советник президента Дональда Трампа по Украине, посол США в ЕС Гордон Сондланд заявил, что президенту Дональду Трампу “плевать на Украину”. Об этом рассказал во время открытых слушаний перед комитетами Палаты представителей Конгресса США сотрудник американского посольства в Киеве Дэвид Холмс, передаёт кореспондент УНН.

“... я воспользовался возможностью, чтобы спросить посла Сондленда о его откровенном впечатлении от взглядов президента (США Дональда Трампа — ред.) на Украину. В частности, я спросил посла Сондленда, правда ли, что президенту наплевать на Украину (с англ.“give a s—t about Ukraine”). Посол Сондленд согласился, что президенту наплевать на Украину. Я спросил, почему, и посол Сондленд заявил, что президента волнуют только “большие дела”, — заявил Холмс.

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Дипломат сказал, что возразил тогда Сондленду, отметив, что в Украине происходят “большие события”, как война с Россией.

“Посол Сондленд ответил, что он подразумевает „большие события“, которые приносят пользу президенту, как ”расследование Байденов“, которое продвигает г-н Джулиани. Затем беседа перешла к другим темам”, — добавил сотрудник американского посольства.

Как сообщал УНН, ранее Сондланд заявил, что Трамп обусловил встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме его готовностью начать расследование в отношении противников Трампа, включая бывшего вице-президента Джо Байдена, поручив Руди Джулиани добиваться предоставления “услуги за услугу”.