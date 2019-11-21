Россия стремится сделать закрытыми слушания в Гааге по захвату украинских судов

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Россия стремится сделать закрытым слушания в Арбитражном трибунале по захвату ею трех украинских кораблей с экипажем в Азовском море. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает УНН.

В Гааге началось слушание производства по иску Украина против России в Арбитражном трибунале по захвату украинских кораблей в Керченском проливе.

"Несмотря на то, что предметом дела является один простой вопрос - вопиющее нарушение РФ фундаментального принципа международного морского права - абсолютного иммунитета военных судов и членов их экипажей, РФ пытается завоевать столько же времени для рассмотрения этого дела, как и в деле о нарушении прав прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Кроме того, Россия стремится сделать слушания максимально закрытыми", - отметила Зеркаль.

Как сообщила заместитель министра иностранных дел, Украина настаивает на том, что дело является срочным, так как несмотря на то, что в Россия освободила украинских моряков, уголовные дела против них продолжаются. Зеркаль подчеркнула, что РФ продолжает нарушать Приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года и Конвенцию ООН по морскому праву.

Арбитражный суд заслушал позиции и аргументы Украины и России. Сторонам в ходе заседания, по информации Зеркаль, не удалось прийти к согласию. Завтра Арбитраж примет правила процедуры своей деятельности с учетом сегодняшних слушаний.

Напомним, команда Министерства иностранных дел Украины направилась в Гаагу, где в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей (Украина против Российской Федерации) Конвенции ООН по морскому праву.

Как сообщал УНН, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход с порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряка арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

7 сентября в Киев вернулись 35 заложников, в том числе 24 моряка. Они вернулись на родину в рамках обмена между Украиной и РФ.

А 20 ноября украинские катера "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" вернулись из плена в аннексированном Россией Крыма.