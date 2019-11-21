В Офисе Зеленского состоялось заседание по поиску пропавших без вести на Донбассе: детали

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Офисе Президента Украины состоялось заседание рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников. Об этом сообщила пресс-служба ОПУ, передает УНН.

Во время заседания представитель управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины Михаил Котелевский отметил, что в 2019 году с целью идентификации было проведено 13 эксгумаций тел. В результате этого удалось установить личности шести граждан.

Председатель общественной организации "Объединение родных пропавших без вести "Надежда" Ядвига Лозинская рассказала присутствующим о нарушении процедуры эксгумации тела ее сына, которая проводилась в Запорожье.

"Не было ни врача, ни психолога на кладбище. Я хочу, чтобы больше никто из родителей не испытывал таких мучений. Должен быть протокол проведения, с которым должны ознакомить родителей", - отметила Лозинская.

Также о фактах "вопиющего неуважения к телу покойного" рассказала представитель общественной организации "Надежда" Виктория Солодухина. На это координатор рабочей группы Николай Колесник ответил, что члены группы обратятся в соответствующие органы с призывом упорядочить процедуру эксгумации тел.

Участники заседания рассмотрели вопрос полноценного возобновления работы Центра освобождения пленных и поиску пропавших без вести при СБУ. Кроме того, были предложены изменения в закон "О социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины": заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Алексей Ильяшенко предложил урегулировать правовой статус лиц, пропавших при особых обстоятельствах.

"Особыми обстоятельствами считаются вооруженный конфликт, военные действия, временная оккупация части территории государства, беспорядки внутри страны, чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера", - пояснил чиновник.

Как подчеркнул Ильяшенко, согласно предложенным изменениям, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц будет председателем постоянной комиссии по поиску пропавших без вести.

По окончании заседания участники договорились на следующей встрече заслушать информацию о работе Международного комитета Красного Креста в Украине по поиску пропавших без вести на Донбассе.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на любой формат переговоров в решении конфликта на Донбассе.