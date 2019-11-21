Россия переслала Польше материалы об "участии" Мазура в Чеченской войне

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Россия переслала Польше материалы "чеченского дела", по которому поляки задержали гражданина Украины Игоря Мазура. Об этом сам Мазур рассказал в комментарии "Радио Свобода", передает УНН.

По его словам, с документами 22 ноября должна ознакомиться украинский консул.

"Должен консул завтра встретиться с прокурором окружным, ему дадут, я думаю, посмотреть эти документы. Я думаю, это те показания, которые выбиты из Николая Карпюка, Станислава Клыха, который сейчас лечится в психиатрической больнице после тех пыток, еще свидетельства нескольких россиян, которые сидели в российских тюрьмах за уголовные преступления, а затем через 20 лет вспомнили, что еще и "в Чечне воевали". То есть это - надуманные показания, потому что, по тем материалам, я был командиром подразделения, где служил Арсений Яценюк, братья Тягнибоки, служили ребята, которые в то время были вообще детьми - нельзя воевать в три с половиной года", - отметил Мазур.

Напомним, Игоря Мазура, одного из лидеров УНА-УНСО, участника Евромайдана и боевых действий на Донбассе задержали 9 ноября на границе с Польшей. Задержание произошло по запросу России, которая обвиняет Мазура в участии в боях на площади Минутка в Грозном во время Первой чеченской войны.

Мазур возразил, что принимал участие в боевых действиях во время войны в Чечне. По его словам, он был там в качестве журналиста.

Как сообщал УНН, 10 ноября украинца отдали на поруки украинскому консулу.