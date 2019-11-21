Зеленский предложил миллиардеру из Египта купить гостиницы "Украина" и "Днепр"

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с одним из миллиардеров Египта Нагибом Савирисом и призвал его вложить деньги в украинскую экономику. Об этом сообщила пресс-служба Главы государства, передает УНН.

В Офисе Президента Украины исполнительный председатель компании Orascom Investment Holding Нагиб Онси Савирис рассказал Владимиру Зеленскому, что интересуется возможностью инвестировать деньги в Украину. На это глава государства ответил, что "сейчас самое подходящее время" для инвестирования в украинскую экономику.

"Нашим приоритетом является фокус на росте экономики, и мы понимаем, что это возможно только с привлечением иностранных инвестиций. За 3-й квартал украинская экономика выросла на 4,2%, международные рейтинговые агентства улучшают суверенные рейтинги Украины, мы растем в рейтинге Doing Business. Все это дает нам оптимизм для дальнейшего роста", - сказал миллиардеру Зеленский.

Президент обратил внимание Савириса на гостиницы "Украина" и "Днепр", которые новая украинская власть выставила на приватизацию.

"Поскольку в вашем портфолио есть ряд очень успешных проектов в сфере туризма и гостиничного бизнеса, хочу пригласить вас принять участие в конкурсах на приватизацию. Также вам могут быть интересны туристические объекты по всей Украине", - сказал миллиардеру Зеленский.

Президент заверил Савириса, что лично будет защищать иностранные инвестиции в Украине и добавил, что обновленные украинские правительство и парламент работают над созданием благоприятного бизнес-климата в стране.

Как сообщал УНН, египетский миллиардер Нагиб Савирис предложил купить остров в Греции или Италии, чтобы расселить беженцев и обеспечить их рабочими местами.