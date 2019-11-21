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Берите теплые вещи и дрова: активисты 8 декабря соберутся на акцию на Банковой

Берите теплые вещи и дрова: активисты 8 декабря соберутся на акцию на Банковой

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Активисты "Движения сопротивления капитуляции" анонсировали новую акцию на Банковой на 8 декабря. Об этом митингующие заявили под стенами Офиса Президента Украины, передает корреспондент УНН.

"Берите теплые вещи и дрова. Сегодня мы уйдем отсюда, а 8 декабря - уже не уйдем", - отметили активисты.

Митингующие отметили, что собирают митинг перед "нормандским саммитом", чтобы предупредить капитуляцию.

Также во время мероприятия активисты еще раз озвучили свои требования, а также напомнили, что "Майдан - близко" и исполнили гимн Украины.

Напомним, сегодня в День Достоинства и Свободы на Майдане Независимости началось вече "У нас есть Достоинство", которое организовано общественными деятелями из "Движения сопротивления капитуляции".

Добавим, что около 1300 нацгвардейцев поддерживают безопасность граждан в центре Киева.

Источник: УНН
Теги: митинг, Украина, Офис президента Украины
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