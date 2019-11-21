Регистрация | Вход |
USD: 24,18 0,0464  EUR: 26,74 0,0465 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 22 ноября 2019 02:57
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
О контрабанде с "контрабандистом": первое большое интервью с Орестом Фирманюком
О контрабанде с "контрабандистом": первое большое интервью с Орестом Фирманюком
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5385
Версия для печати

Единственная кандидат на должность председателя Госкино не прошла по конкурсу

Единственная кандидат на должность председателя Госкино не прошла по конкурсу

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Единственная кандидат на должность главы Госкино Юлия Синькевич не прошла по конкурсу. Об этом сама Синкевич сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Конкурс на должность Председателя Госкино Украины - Раунд IV - финал и game over. Я не прохожу дальше! С днем достоинства всех!", - написала кандидат.

Юлия Синькевич, генеральная продюсер Одесского международного кинофестиваля, по результатам нескольких этапов отбора председателя Госкино стала единственной претенденткой на должность. Но она не смогла набрать необходимое количество баллов для победы в конкурсе.

"Конкурс на должность главы Госкино оказался фарсом, а ситуация в которой оказалось агентство, а с ним и украинское кино, есть снова драматической и кризисной. Я не представляю, кто теперь вообще согласится участвовать в дальнейших конкурсах на эту должность. Особенно после просмотра так называемой "собеседования", по результатам которой реально компетентная Юлия Синкевич выбыла из этого конкурса ", - прокомментировал в Facebook бывший глава Госкино Филипп Ильенко.

Видео собеседования конкурсной комиссии с единственной претенденткой обнародовали в Youtube.

Напомним, Совет по государственной поддержке кино выделил более 80 млн грн на создание 11 фильмов.

Источник: УНН
Теги: Госкино
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.