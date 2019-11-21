Единственная кандидат на должность председателя Госкино не прошла по конкурсу

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Единственная кандидат на должность главы Госкино Юлия Синькевич не прошла по конкурсу. Об этом сама Синкевич сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Конкурс на должность Председателя Госкино Украины - Раунд IV - финал и game over. Я не прохожу дальше! С днем достоинства всех!", - написала кандидат.

Юлия Синькевич, генеральная продюсер Одесского международного кинофестиваля, по результатам нескольких этапов отбора председателя Госкино стала единственной претенденткой на должность. Но она не смогла набрать необходимое количество баллов для победы в конкурсе.

"Конкурс на должность главы Госкино оказался фарсом, а ситуация в которой оказалось агентство, а с ним и украинское кино, есть снова драматической и кризисной. Я не представляю, кто теперь вообще согласится участвовать в дальнейших конкурсах на эту должность. Особенно после просмотра так называемой "собеседования", по результатам которой реально компетентная Юлия Синкевич выбыла из этого конкурса ", - прокомментировал в Facebook бывший глава Госкино Филипп Ильенко.

Видео собеседования конкурсной комиссии с единственной претенденткой обнародовали в Youtube.

Напомним, Совет по государственной поддержке кино выделил более 80 млн грн на создание 11 фильмов.