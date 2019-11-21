Новости: Политика
Четверг, 21 ноября 2019, 23:57 • Марианна Присяжнюк • 5550
Арахамия признался, что общается с пранкером "Джокер" ежедневно
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Председатель фракции "Слуг народа" ежедневно общается с пранкеры "Джокером". Об этом Давид Арахамия рассказал в ток-шоу "Право на власть", передает УНН.
"Мы с ним (с пранкером "Джокером"- ред.) Общаемся каждый день ... он наш союзник", - сказал Арахамия.
Он рассказал, что ежедневно общается в мессенджере с пранкером, который называет себя "Джокером". По словам Арахамия, он его идентифицировал по аватарке.
Председатель фракции "Слуга народа" заверил, что таким образом видит в "Джокер" союзника по очистке партии "от плохих людей".
Напомним, ранее Давид Арахамия показал свою переписку с пранкером по прозвищу Джокер и рассказал, о чем с ним общался.
Источник: УНН