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Суд в Италии рассмотрит апелляционную жалобу по делу Маркива весной 2020 года

Суд в Италии рассмотрит апелляционную жалобу по делу Маркива весной 2020 года

Виталий Маркив

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украина подала апелляционную жалобу на решение суда города Павия об осуждении к 24 годам тюрьмы украинского военнослужащего Виталия Маркива. Апелляционный суд округа Ломбардия рассмотрит ее весной 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

"20 ноября 2019 года Украина подала апелляционную жалобу на решение суда города Павия от 12 июля 2019 года, которым военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталий Маркив был признан виновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелле и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года", - говорится в сообщении.

"Украина глубоко разочарована приговором суда города Павия, который поражает несправедливостью и нарушением основных правовых принципов, по которым осужден Виталий Марков. Кроме того, Украина считает, что принятие к рассмотрению гражданского иска против Украины в национальном суде Итальянской Республики нарушает принципы международного права, в частности юрисдикционный иммунитет государства, основанного на суверенитете и равенства государств", - отметили в Офисе.

В ОП заверили, что Украина будет применять все правовые средства для обеспечения справедливости для Виталия Маркива, а Италию призвали соблюдать верховенства права.

Напомним, итальянский суд приговорил нацгвардийця Виталия Маркива к 24 годам заключения.

В октябре суд присяжных в итальянском городе Павия опубликовал мотивационную часть приговора нацгвардийцю Виталию Маркивым, который был приговорен к 24 годам заключения.

Уже несколько лет 30-летний нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии находится под стражей в тюрьме в Италии. 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери - она живет в области Марке.

Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года возле Славянска, оккупированного тогда пророссийскими силами.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, Италия
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