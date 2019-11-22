Дубилет заявил о сокращении количества бумажных документов в правительстве

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет обнародовал данные о количестве документов, которые министерства и другие центральные органы направили друг другу в бумажной форме. Соответствующий график он опубликовал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"График дня. Количество документов, которые министерства и другие центральные органы направили друг другу в бумажной форме", - написал Дубилет.

Так, согласно обнародованным им данным, пиковые показатели документов на бумаге - пять тысяч - зафиксировали с 16 сентября по 20 сентября, а также с 30 сентября по 4 октября. После этого количество документов в бумажном виде пошло на спад.

"Как видите, когда ты что-то запрещаешь, это не значит, что оно исчезает автоматически. Со 2 октября мы начали адресно общаться со всеми, кто продолжал слать бумагу. Однажды на заседании Кабмина я даже показывал антирейтинг", - сообщил Дубилет.

Министр отметил, что перевести в электронную форму документообмен - это гораздо легче, чем документооборот внутри органов. "Здесь тоже кипит работа. Буду держать в курсе", - написал Дубилет.

Он также напомнил, что с 1 октября запрещено отправлять документы не в электронной форме (за исключением случаев, когда бумага предусмотрена законом).

Напомним, Дубилет планирует запустить в Украине электронные доверенности.