Пентагон: Украина получит остальную военную помощь в течение нескольких недель

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украина получит не переданную ранее часть военной помощи, заложенную американским Конгрессом в оборонный бюджет США на 2019 год, в течение следующих нескольких недель. Об этом со ссылкой на представителя Пентагона сообщает "Голос Америки", передает УНН.

"До конца финансового года в США, 1 октября, Пентагон предоставил Украине 214 миллионов долларов из 250 миллионов, заложенных американским Конгрессом в оборонный бюджет США на 2019-й год. Остальная сумма будет передана в течение следующих нескольких недель", - цитирует издание представителя Пентагона.

На этой неделе четыре сенатора-демократа обратились с письмом к министру обороны США Марку Эсперу, выражая обеспокоенность недополучения Украиной всей суммы.

"Это деньги, которые должны быть потрачены на критически важное военное оборудование, чтобы защитить Украину. Сейчас мы говорим о 15-20% всех денег, которые все еще в Пентагоне. После всей этой публичности, трудно представить, что Администрация Трампа не дает эти деньги Украине", - сказал один из авторов этого письма сенатор-демократ Дик Дурбин.

Как указывает издание, ранее американский Офис по менеджменту и бюджету заблокировал почти 400 миллионов долларов военной помощи Украине - факт, находящийся в центре расследования об импичменте, который ведут три комитета Палаты представителей Конгресса США. Из них 250 миллионов проходят через Пентагон, остальные - Государственный департамент США.

Топ-чиновник Министерства обороны США Лора Купер, непосредственно занимается вопросами военной помощи Украине, объяснила, что после того, как 11 сентября была разблокирована военная помощь Украине, в Пентагоне неутомимо работали, чтобы успеть предоставить эти деньги для помощи украинцам. Им удалось обеспечить выделение 86% этих средств до конца финансового года, сказала она в своем вступительном слове во время публичных слушаний перед тремя комитетами Палаты представителей в четверг.

Купер объяснила, что благодаря положению в бюджетной резолюции, Пентагон сможет обеспечить выделение аналогичной неизрасходованной суммы позже, и Украина получит всю помощь, которая была заложена в бюджет 2019-го года в рамках фонда Инициатива помощи Украине в области безопасности.

Ранее издание Los Angeles Times сообщило, что 35 млн долл. военной помощи Пентагона не дошли Украине.

Соединенные Штаты предоставили более 1,6 миллиарда долларов помощи Украине в области безопасности с 2014 года, чтобы помочь защитить ее территориальную целостность, продолжать противостоять российской агрессии и двигаться в направлении совместимости с военными силами НАТО, сообщили в Пентагоне.