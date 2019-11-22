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Президент с официальным визитом посетит Литву

Президент с официальным визитом посетит Литву

Владимир Зеленский и Гитанас Науседа

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский 27 ноября с официальным визитом посетит Литву. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

"27 ноября Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Литовскую Республику - для участия в двенадцатом заседании Совета Президентов Украины и Литвы", - говорится в сообщении ОП.

Так, во время визита запланировано проведение отдельных переговоров Главы государства с Президентом Литвы Гитанасом Науседой, спикером Сеймаса (парламента) Литвы Викторасом Пранцкетисом и премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом.

Также сообщается, что в Вильнюсе Президенты Украины и Литвы примут участие в работе Пятого двустороннего экономического форума.

Отметим, во вторником, 26 ноября запланирован визит Президента в Эстонскую Республику.

Источник: УНН
Теги: Литва, визит, Балтика, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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