Президент с официальным визитом посетит Литву

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский 27 ноября с официальным визитом посетит Литву. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

"27 ноября Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Литовскую Республику - для участия в двенадцатом заседании Совета Президентов Украины и Литвы", - говорится в сообщении ОП.

Так, во время визита запланировано проведение отдельных переговоров Главы государства с Президентом Литвы Гитанасом Науседой, спикером Сеймаса (парламента) Литвы Викторасом Пранцкетисом и премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом.

Также сообщается, что в Вильнюсе Президенты Украины и Литвы примут участие в работе Пятого двустороннего экономического форума.

Отметим, во вторником, 26 ноября запланирован визит Президента в Эстонскую Республику.