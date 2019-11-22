В Офисе Президента рассказали о программе Зеленского в Эстонии

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Во вторник, 26 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Эстонскую Республику, где планирует встретиться с коллегой Керсти Кальюлайд, руководителями парламента и правительства страны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

"26 ноября Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Эстонскую Республику. В рамках визита запланированы переговоры Главы государства с Президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, а также встречи со спикером Рийгикога (парламента) Эстонии Хенни Пиллуаасом и Премьер-министром Эстонии Юри Ратасом", - сообщили в ОП.

Отмечается также, что в Таллинне президенты Украины и Эстонии примут участие в работе Цифровой форума.

Напомним, накануне эстонские СМИ сообщили, что Зеленский посетит Эстонию на следующей неделе с однодневным визитом. По информации СМИ, Президент возложит венок у подножия монумента Войны за независимость, также планируется встреча с членами украинской общины, проживающей в Эстонии.