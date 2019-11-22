Арахамия в НАБУ будет свидетельствовать о взятках народных депутатов

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что будет свидетельствовать о взяточничестве народных депутатов Украины в Национальном антикоррупционном бюро. Об этом он сообщил во время ток-шоу "Право на власть", передает УНН.

Так, телеведущая Наталья Мосейчук напомнила Давиду Арахамия, что он когда-то был первым народным депутатом и главой фракции, который сказал о том, что депутаты берут взятки. На это Арахамия ответил:

"Я кстати, уже иду в НАБУ. Меня вчера упрекали: "Арахамия что-то сказал в эфире, никуда не пошел". У меня есть повестка, я иду с адвокатом в НАБУ давать эти показания, то есть процесс идет".

Напомним, Специализированной антикоррупционной прокуратурой, с целью проверки изложенной в СМИ информации, зарегистрировано уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления народными депутатами Украины.

Как сообщалось ранее, 15 ноября 2019 года "Слуги народа" исключили из фракции Скороход и Полякова.