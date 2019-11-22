МИД прокомментировало слушания трибунала о нарушении иммунитета украинских судов

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей (Украина против Российской Федерации) Конвенции ООН по морскому праву, пишет УНН со ссылкой на Facebook ведомства.

21 ноября 2019 года во Дворце Правосудия (Гаага, Королевство Нидерланды) состоялись процедурные слушания Арбитражного трибунала, созданного в соответствии с Приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву, по делу о иммунитета трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей.

“Арбитражный суд в составе Дональда Макрэя (Канада) — Президент, Гудмундур Эйрикссон (Исландия). Рюдигера Вольфрум (Германия), Кристофера Гринвуда (Великобритания), Владимира Голицына (Россия) начал заслушивать позиции сторон по процессуальным аспектам дальнейшего рассмотрения дела. Слушания являются конфиденциальными”, — указано в сообщении.

В министерстве также добавили, что: “Арбитражный суд в ближайшее время обнародует свой первый процедурный Приказ”.

Министерство также привело основные элементы вступительной речи Агентка Украины, заместителя Министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль, а именно:

Это дело важное, но несложное. Оно касается незаконного захвата и задержания Российской Федерацией трех украинских военных кораблей “Бердянск” и “Никополь”, украинского военно-морского корабля “Яны Капу” и двадцати четырех членов их экипажей.

25 ноября 2018 года российская береговая охрана захватила военно-морские суда Украины, пока они находились в Черном море, мирно направляясь в украинский порт Одессы.

В результате захвата и задержания Россия нарушила основной принцип, закрепленный в Конвенции и обычном международном праве, согласно которому военные корабли и другие военно-морские суда пользуются абсолютным иммунитетом. Такие действия были осуждены всем миром, в т.ч. Генеральной Ассамблеей ООН, Европейским парламентом, Парламентской Ассамблеей Совета Европы и различными государствами.

После нескольких месяцев безрезультатных совместных усилий с целью заставить Россию освободить судна и членов их экипажей, 1 апреля 2019 года Украина начала арбитражное производство в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву приказал России “немедленно освободить украинские военно-морские суда” и “немедленно освободить 24 задержанных украинских членов экипажей этих судов”.

Россия не выполнила приказ Трибунала. Зато Россия держала членов экипажей судов еще четыре месяца, прежде чем окончательно освободить их в сентябре. Даже сегодня Россия не выполнила приказ ITLOS, поскольку она поставила условия освобождения членов экипажей судов. Аналогично, хотя три дня назад — почти год, до того дня, когда 25 ноября 2018 года был захвачен военно-морские суда Украины — Россия освободила “Бердянск”, “Никополь” и “Яны Капу”, она до сих пор не выполнила Приказ. Это связано с тем, что прежде чем освободить суда, в нарушение Приказа ITLOS, Россия изъяла из судов оружие, коммуникационное оборудование, документы и тому подобное. Все это остается в России.

Кроме того, сегодня Россия продолжает нарушать UNCLOS. Россия продолжает отрицать иммунитет членов экипажей наших судов и продолжает их уголовное преследование за те действия, которые они совершали во время пребывания на борту украинских военно-морских судов. И она продолжает отказываться от возвращения в Украину коммуникационной техники, нуждающейся в защите, и других материалов, изъятых с судов. Для того, чтобы положить конец этому продолжающемуся нарушению UNCLOS, Украина имеет право на окончательное, обязательное решение о том, что Россия нарушила статьи 32, 58, 95 и 96 Конвенции.

Стоит напомнить, что начались первые слушания трибунала о нарушении иммунитета украинских судов.