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Информацию "Темному рыцарю" возможно сливает группа депутатов - Корниенко

Информацию "Темному рыцарю" возможно сливает группа депутатов - Корниенко

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Информацию о народных депутатах из фракции "Слуга народа" в Telegram-канал "Темный рыцарь", возможно, сливает группа депутатов. Об этом в интервью "Новому времени" сообщил глава партии "Слуга народа", первый заместитель председателя одноименной фракции Александр Корниенко, передает УНН.

"У "Темного рыцаря" много информации соответствует действительности. Но акценты часто изменены. Прослеживается линия: ничего у них не получится, гиблое дело. Еще нужно выяснить, - это один депутат делает или кто-то из наших коллег сливает информацию из общего чата, а "Темный рыцарь" на ее основе создает контент. Возможно, это группа авторов или группа депутатов", - сообщил Корниенко.

По его словам, если фракция узнает, кто сливает информацию, то будут решать, выгонять этих людей из фракции или нет.

"При этом у "Темного рыцаря" присутствует мотив - развалить все. Возможно, это маневр, чтобы держать нас в тонусе", - отметил Корниенко.

Напомним, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что "Темный рыцарь", "сливающий" информацию в своем Telegram-канале о членах партии "Слуга народа" - это один из известных блогеров и член партии.

Источник: УНН
Теги: ВР, Слуга народа, Александр Корниенко
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