Регистрация | Вход |
USD: 24,18 0,0464  EUR: 26,74 0,0465 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 22 ноября 2019 13:36
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно, сколько автомобилей угоняют в Киеве за сутки
Стало известно, сколько автомобилей угоняют в Киеве за сутки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6015
Версия для печати

Корниенко: "Слуги народа" мотивированы голосовать за снятие неприкосновенности с Порошенко

Корниенко: "Слуги народа" мотивированы голосовать за снятие неприкосновенности с Порошенко

Петр Порошенко

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Если проект подозрения относительно пятого президента Украины Петра Порошенко попадет в ВРУ, то фракция "Слуга народа" имеет мотивацию проголосовать за снятие неприкосновенности с него. Об этом в интервью "Новое Время" сообщил глава партии, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает УНН.

Отвечая на вопрос, как проголосует фракция, если проект подозрения относительно Порошенко, который ГБР подало в Генпрокуратуру, попадет в Раду, Корниенко ответил:

"Все мотивированы (голосовать - ред.) за снятие неприкосновенности. Это должны поддержать все депутаты, потому что это честная позиция, ведь мы от нее (неприкосновенности - ред.) отказались".

С его слов, с 1 января 2020 года, когда вступят в силу изменения в Конституцию, тогда подобные голосования уже будут не нужны.

"Депутаты будут определяться самостоятельно, в соответствии с качеством подозрения и по другим политическим мотивам. По информации прессы, проект подозрения относительно Порошенко находится в Генпрокуратуре, и у меня нет информации, когда его получит аппарат Верховной Рады", - отметил Корниенко.

Напомним, в течение нескольких недель в генеральной прокуратуре ожидают проект решения относительно подозрения пятому президенту Украины.

Источник: УНН
Теги: неприкосновенность, голосование, ВРУ, Петр Порошенко, Слуга народа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.