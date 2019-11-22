Богдан неоднократно участвовал в заседаниях фракции - Корниенко

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан неоднократно участвовал в заседаниях фракции "Слуга народа". Об этом в интервью "Новое Время" сообщил глава партии, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает УНН.

Комментируя заявление нардепа Полякова, что Богдан имеет свою вертикаль контроля над фракцией "Слуга народа", Корниенко сказал:

"Отдельной вертикали управления депутатами у него нет. У нас действует собственная вертикаль и горизонталь. Дай Бог, чтобы она еще качественно работала. Андрей (Богдан - ред.) участвовал в заседаниях фракции неоднократно, но не в каждом из них. Меньше, чем в половине. Все случаи, когда он был на фракции, это когда на заседание приходил Президент".

По его словам, Богдан имеет активную позицию, на заседаниях фракции задает вопросы депутатам и отвечает на встречные.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции напомнило руководителю Офиса Президента Украины, которым сейчас является Андрей Богдан, о своевременном представление декларации.