Скалецкая: проблему с нехваткой денег на инсулины решат через "Доступные лекарства"

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В 2020 году расширится программа "Доступные лекарства", на которую вдвое увеличится сумма выделенных средств. Также туда включат инсулины, и таким образом в следующем году должна отсутствовать как проблема нехватка денег в регионах на их закупку. Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время пресс-конференции в Житомире, передает корреспондент УНН.

"Расширится программа "Доступные лекарства" - финансово вдвое увеличится сумма. Добавлены с 1 апреля инсулины. Но история, что мы каждый год, в этом году - тоже. Когда в регионах есть нехватка средств на закупку инсулинов - в следующем году будет отсутствовать как проблема. Мы ее решаем путем включения в программу "Доступные лекарства", - сообщила Скалецкая.

Она также отметила, что решения, связанные с расширением гарантированного пакета, о возможности дополнительного медицинского страхования и инструменты, которые есть по "Доступным лекарствам", в том числе по реимбурсации - приведут к минимизации средств, которые граждане будут выкладывать из собственного кармана.

Ранее УНН сообщил, сколько средств выделено на реимбурсацию инсулинов в 2020 году и хватит ли их.