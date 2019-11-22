Регистрация | Вход |
USD: 24,18 0,0464  EUR: 26,74 0,0465 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 22 ноября 2019 13:37
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно, сколько автомобилей угоняют в Киеве за сутки
Стало известно, сколько автомобилей угоняют в Киеве за сутки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3825
Версия для печати

Скалецкая: проблему с нехваткой денег на инсулины решат через "Доступные лекарства"

Скалецкая: проблему с нехваткой денег на инсулины решат через "Доступные лекарства"

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В 2020 году расширится программа "Доступные лекарства", на которую вдвое увеличится сумма выделенных средств. Также туда включат инсулины, и таким образом в следующем году должна отсутствовать как проблема нехватка денег в регионах на их закупку. Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время пресс-конференции в Житомире, передает корреспондент УНН.

"Расширится программа "Доступные лекарства" - финансово вдвое увеличится сумма. Добавлены с 1 апреля инсулины. Но история, что мы каждый год, в этом году - тоже. Когда в регионах есть нехватка средств на закупку инсулинов - в следующем году будет отсутствовать как проблема. Мы ее решаем путем включения в программу "Доступные лекарства", - сообщила Скалецкая.

Она также отметила, что решения, связанные с расширением гарантированного пакета, о возможности дополнительного медицинского страхования и инструменты, которые есть по "Доступным лекарствам", в том числе по реимбурсации - приведут к минимизации средств, которые граждане будут выкладывать из собственного кармана.

Ранее УНН сообщил, сколько средств выделено на реимбурсацию инсулинов в 2020 году и хватит ли их.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, лекарства, Зоряна Скалецкая
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.