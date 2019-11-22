Луганский суд в очередной раз отложил рассмотрение дела Ефремова

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Старобельский районный суд Луганской области в очередной раз отложил рассмотрение дела в отношении бывшего народного депутата Александра Ефремова, передает корреспондент УНН.

Сегодня на видеоконференц-связь со Старобельским районным судом Луганской области вышел Александр Ефремов и его адвокат Евгений Солодко. Однако, из-за неявки в суд прокурора, было решено отложить рассмотрение дела.

"Суд откладывает рассмотрение дела. Свяжитесь с другими защитниками и секретарем по заседанию в 10:00 на 19 декабря", - сказал судья Ефремову и Солодко.

Напомним, бывший народный депутат Александр Ефремов хотел увеличить пределы территории места содержания под личным обязательством для того, чтобы встретить жену в аэропорту "Борисполь" и обследоваться в "Феофании".

Ранее сообщалось, что 15 ноября Луганский суд отложил рассмотрение дела Ефремова, потому что он находился в больнице, где ему должны были провести операцию.

Как сообщал УНН, экс-руководитель парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов подозревается в совершении ряда уголовных преступлений по трем статьям, а именно: в завладении имуществом "Луганскуголь" путем злоупотребления служебным положением по ч. 5 ст. 191 УК; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушении конституции, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям по ч. 3 ст. 110 УК; в совершении организационного и иного содействия созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" по ч. 1 ст. 258-3 УК.