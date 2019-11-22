Зеленский назначил главу Хмельницкой ОГА

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил главу Хмельницкой областной государственной администрации - им стал Дмитрий Габинет. Об этом говорится в президентском указе №864/2019 от 21 ноября, передает УНН.

"Назначить Габинета Дмитрия Анатольевича главой Хмельницкой областной государственной администрации", - говорится в тексте документа.

Кроме того, Президент подписал указ №863/2019 об освобождении от временного исполнения обязанностей главы Хмельницкой областной государственной администрации.

"Освободить Кальниченко Владимира Ильича от временного исполнения обязанностей главы Хмельницкой областной государственной администрации", - говорится в указе.

Напомним, 11 июня Президент подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав 12 областных государственных администраций в Украине, в частности Хмельницкой.