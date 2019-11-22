Регистрация | Вход |
USD: 24,18 0,0464  EUR: 26,74 0,0465 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 22 ноября 2019 16:39
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно, сколько автомобилей угоняют в Киеве за сутки
Стало известно, сколько автомобилей угоняют в Киеве за сутки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4515
Версия для печати

Корниенко заявил, что при необходимости он с Арахамией останавливает работу Рады

Корниенко заявил, что при необходимости он с Арахамией останавливает работу Рады

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Для нахождения компромисса между народными депутатами от "Слуги народа" в середине их групп и в зале заседаний, председатель партии, первый заместитель председателя фракции СН Александр Корниенко и председатель фракции Давид Арахамия даже останавливают работу Верховной Рады. Об этом он сообщил в интервью "Новому времени", передает УНН.

"Роль скандалов (во фракции - ред.) преувеличена. Они имеют медийный и хайповий момент, но в действительности фракция голосует за принципиальные вещи. Если бы у нас было большое противостояние, война во фракции, то мы бы никогда не проголосовали за рынок земли и за госбюджет своими голосами. Сигнальные голосования показывают, что эти разборки и хайп могут быть, многое происходит внутри групп и в зале, но мы с Давидом и с заместителями пытаемся искать компромисс. Если надо - собираем людей и даже останавливаем работу Рады. Главное - принимать реформаторские изменения, которые мы обещали людям", - отметил Корниенко.

Ранее УНН сообщал, если проект подозрения относительно пятого Президента Украины Петра Порошенко попадет в ВРУ, то фракция "Слуга народа" имеет мотивацию проголосовать за снятие неприкосновенности с него.

Источник: УНН
Теги: ВР, Слуга народа, Давид Арахамия, Александр Корниенко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.