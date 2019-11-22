Корниенко заявил, что при необходимости он с Арахамией останавливает работу Рады

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Для нахождения компромисса между народными депутатами от "Слуги народа" в середине их групп и в зале заседаний, председатель партии, первый заместитель председателя фракции СН Александр Корниенко и председатель фракции Давид Арахамия даже останавливают работу Верховной Рады. Об этом он сообщил в интервью "Новому времени", передает УНН.

"Роль скандалов (во фракции - ред.) преувеличена. Они имеют медийный и хайповий момент, но в действительности фракция голосует за принципиальные вещи. Если бы у нас было большое противостояние, война во фракции, то мы бы никогда не проголосовали за рынок земли и за госбюджет своими голосами. Сигнальные голосования показывают, что эти разборки и хайп могут быть, многое происходит внутри групп и в зале, но мы с Давидом и с заместителями пытаемся искать компромисс. Если надо - собираем людей и даже останавливаем работу Рады. Главное - принимать реформаторские изменения, которые мы обещали людям", - отметил Корниенко.

Ранее УНН сообщал, если проект подозрения относительно пятого Президента Украины Петра Порошенко попадет в ВРУ, то фракция "Слуга народа" имеет мотивацию проголосовать за снятие неприкосновенности с него.