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В ГПУ заверили, что следствие по 114 "делах Майдана" не будет останавливаться

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В органы досудебного расследования будет направлено 114 производств о преступлениях, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Следствие не останавливаться. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

“В связи с окончанием срока полномочий досудебного расследования органами прокуратуры 114 производств о преступлениях, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 гг., будут направлены в органы предварительного расследования. При этом прокуроры специально созданного департамента процессуального руководства в этих процессах смогут проводить неотложные процессуальные действия для расследования, пока не завершится передача материалов дел в соответствующие органы”, — говорится в сообщении.

Так, в Государственный бюро расследований, в котором уже создали специальное следственное подразделение для расследования преступлений, связанных с событиями на Майдане в 2013-2014 гг., отойдет 50 производств, еще 43 — в Национальный антикоррупционного бюро. Остальные производств будут переданы — в органы Национальной полиции, СБУ и Государственной налоговой службы.

Напомним, с 20 ноября прокуратура потеряла полномочия расследовать уголовные производства. Все дела о преступлениях против активистов Революции Достоинства должны быть переданы в ГБР.

Как ранее заявлял адвокат, с 20 ноября следствие по делам Майдана будет остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Украина, Революция Достоинства
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