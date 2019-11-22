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В России возобновили следственные действия по делу украинских моряков - адвокат

В России возобновили следственные действия по делу украинских моряков - адвокат

Николай Полозов

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В России в связи с передачей Украине военных кораблей восстановили следственные действия по делу моряков, захваченных у Керченского пролива в ноябре прошлого года. Об этом УНН рассказал адвокат моряков Николай Полозов.

Так, Полозов подтвердил факт возобновления следственных действий, по его словам - это "вопрос технический".

"Как мне объяснили, это было связано с передачей кораблей. Подробностей не знаю, на следующей неделе буду выяснять...", - сказал адвокат.

На вопрос о том, назначены ли по данному делу судебные заседания, он ответил, что "пока стадия предварительного расследования".

"Как будет дальше - увидим, это зависит от тех решений, которые будут принимать следственные органы", - добавил собеседник агентства.

Напомним, украинские катера "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", захваченные Россией в ноябре прошлого года, вернулись из аннексированного Крыма. На рубке "Бердянска" было видно, как "залатали" пробоину от попадания российского снаряда.

Источник: УНН
Теги: Россия, моряки, следствие, адвокаты
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