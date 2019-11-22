До 16 декабря подготовят законопроект по реформе НАН Украины

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Для обеспечения реформы Национальной академии наук и национальных отраслевых академий наук, рабочая группа должна до 16 декабря 2019 года подготовить проект акта о внесении изменений в Закон Украины "О научной и научно-технической деятельности" и других актов законодательства, необходимых для реформирования системы национальных академий наук. Об этом сообщил первый вице-президент НАН Украины академик Владимир Горбулин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАН Украины.

Как отметил Горбулин, вскоре должны заработать рабочие группы Национального совета.

"Да, рабочая группа по подготовке предложений относительно изменений в законодательство для обеспечения реформы Национальной академии наук и национальных отраслевых академий наук должна до 16 декабря этого года подготовить проект акта о внесении изменений в Закон Украины "О научной и научно-технической деятельности" и других актов законодательства, необходимых для реформирования системы национальных академий наук. В связи с этим необходимо, чтобы Национальная академия наук Украины обязательно рассмотрела предложения по государственной стратегии развития науки, обновление системы приоритетов развития науки и техники, и мероприятий по их реализации и об изменениях в законодательство для обеспечения реформы Национальной академии наук и Национальных отраслевых академий наук", - говорится в сообщении.

Горбулин, в частности, подчеркнул, что реформаторские изменения в законодательство не должны привести к потере Академией самоуправления и статуса главного распорядителя бюджетных средств.

Отмечается, что для сохранения и дальнейшего развития отечественного научного потенциала первостепенное значение будет иметь учет в указанном Плане действий Правительства динамики роста бюджетного финансирования научной сферы в 2020-2022 годах и показателей суммарного объема бюджетных и внебюджетных средств, которые должны выделяться на эту сферу, на 2020 год и в среднесрочной перспективе, предложенных Научным комитетом в ключевых предложениях.

Напомним, Минобразования запустило поисковую систему для ученых.