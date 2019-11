Опубликован список компаний-партнеров “Бурисмы” Злочевского

КИЕВ. 22 ноября. УНН. На сайте Александра Дубинского появились списки контрагентов по финансовым операциям компании Burisma экс-министра природных ресурсов Николая Злочевского, которые якобы были опубликованы в США со ссылкой на Генеральную прокуратуру Украины, передаёт УНН.

По информации, опубликованной на сайте, через Burisma отмывались деньги бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

Так, на сайте со ссылкой на пользователей соцсетей опубликовано несколько таких контрагентов:

— Алан Аптер (ALAN APTER), председатель Совета директоров Burisma;

— Александр Квасневский (ALEKSANDER KWASNIEWSKI), бывший президент Польши, присоединился к правлению Burisma в январе 2014 года;

— AVELLUM PARTNERS LLC, украинская юридическая фирма;

— Bestec GmbH, международный научно-технический центр;

— BLUE STAR STRATEGIES, LLC, финансовый консультант в Вашингтоне;

— BOIES, SCHILLER AND FLEXNER LLP, юридическая фирма, базирующаяся в Нью-Йорке;

— BROCITI INVESTMENTS LIMITED, кипрская компания Николая Злочевского;

— CONSULATE OF MONACO IN ESTONIA, консульство Эстонии в Монако;

— DELAWARE COMMUNITY FOUNDATION, BEAU, некоммерческая организация в США;

— IDEALS SOLUTIONS GROUP S.A., провайдер по корпоративному программному обеспечению для сотрудничества с офисами;

— KPMG-UKRAINE LTD, предоставляет аудиторские, налоговые, юридические и консультативные услуги;

— KROLL ASSOCIATES UK LTD, аудиторская фирма;

— LLC ESCO-PIVNICH, украинский газовый поставщик, входящий в группу Burisma;

— LLC PERSHA UKRAINSKA GAZONAFTOVA KO, первая Украинская газонефтяная компания;

— MANNVIT HF, крупнейшая инженерная фирма в Исландии;

— MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC, американская многонациональная корпорация;

— U.S.-UKRAINE BUSINESS COUNCIL, Бизнес Совет США-Украина;

— WIRELOGIC TECHNOLOGY A.S., фигурирует в деле отмывания средств на сумму свыше 33 млн долларов при покупке группы компаний херсонской нефтеперевалки.

Напомним, ранее Дубинский заявлял, что Burisma Злочевского была одним из связующих элементов многолетней схемы по выводу средств из украинского бюджета на счета американских инвестиционных фондов.

Как сообщал УНН, Злочевского также подозревают в завладении деньгами на сумму 800 млн грн, а также в отмывании преступных доходов.

Напомним, в октябре Генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил, что прокуратура пересмотрит все дела против Николая Злочевского и его компаний, в том числе изучит законность процессуальных решений по закрытию дел.

Как сообщал УНН, Генеральный прокурор рассказал, что Злочевский фигурирует в 13 уголовных производствах. Они будут переданы на расследование в НАБУ, СБУ и ГБР.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили о судьбе трех уголовных производств, которые расследовались в отношении Злочевского.

Первое производство за уклонение от уплаты налогов было закрыто после того, как компания Burisma Злочевского оплатила 180 млн грн штрафа. Еще в одном производстве, которое касалось отмывания средств, расследование было закрыто после решения Лондонского суда, в котором было признано, что деньги Злочевский получил на свой счет от продажи одной из нефтебаз. ГПУ не смогла привести в Лондонском суде контраргументы, производство в конце концов было закрыто.

Кроме того, еще с 2014 года шло расследование о хищении государственных ресурсов. Злочевский, будучи министром природных ресурсов, выдавал лицензии, по мнению следствия, связанным с ним фирмам, в частности речь идет и о фирме Burisma. Но дело было закрыто. Закрыли это дело детективы НАБУ, куда дело было передано Генпрокуратурой.

На данный момент, по сообщению Генпрокурора Рябошапки, расследование приостановлено, ведь Злочевский находится в розыске.