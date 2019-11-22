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Высший совет правосудия пока не создал Комиссии в конкурсе в ВККСУ

Высший совет правосудия пока не создал Комиссии в конкурсе в ВККСУ

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Высший совет правосудия (ВСП) не выбрал членов в состав Конкурсной комиссии, которая будет оценивать кандидатов в члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Совета судей Украины.

"В день заседания Совета судей Украины, Высший совет правосудия не принял решение о создании конкурсной комиссии и не утвердил Положение о проведении конкурса на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины", - говорится в сообщении.

Так, планируется, что вопрос избрания трех членов Совета судей Украины в состав Конкурсной комиссии будет рассматриваться только когда ВСП объявит конкурс на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Напомним, в Конституционный суд Украины поступила конституционная подача Верховного суда относительно соответствия Конституции Украины закону Украины о судоустройстве и статусе судей.

Источник: УНН
Теги: конкурс, Совет судей, ВККСУ
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