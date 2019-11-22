Трофимов представил нового руководителя Хмельницкой ОГА

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов представил нового председателя Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Главы государства.

“Первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов по поручению Главы государства представил общине Хмельницкой области нового председателя областной государственной администрации Дмитрия Габинета”, — говорится в сообщении.

Трофимов вручил главе облгосадминистрации служебное удостоверение и пожелал успешной работы на новой должности.

“Есть ключевые показатели, которыми измеряется работа председателя ОГА: нулевая толерантность к коррупции, целевое использование бюджетных средств, завершение реформы децентрализации, привлечения инвестиций в область и создание новых рабочих мест”, — сказал Трофимов.

По словам нового главы ОГА, он определяет для себя основным приоритетом улучшение жизни каждого жителя Хмельницкой области.

Добавим, указ о назначении Президент Украины Владимир Зеленский подписал 21 ноября 2019 года.

Ранее УНН сообщал, Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателя Хмельницкой областной государственной администрации — им стал Дмитрий Габинет.