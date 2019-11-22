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Гончарук заявил об отсутствии в Украине коррупции на топ-уровне

Гончарук заявил об отсутствии в Украине коррупции на топ-уровне

КИЕВ. 22 ноября. УНН. На сегодняшний день в Украине абсолютно нет коррупции на топ-уровне. Такое мнение высказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в социальной сети Facebook, передает УНН.

“Что я точно могу сказать — сегодня в Украине абсолютно нет коррупции на топ-уровне. Совсем скоро, уверен, коррупции не будет на всех уровнях. У нас сегодня хорошие макроэкономические показатели, уменьшается уровень инфляции, с каждым годом улучшаются показатели в рейтингах авторитетных международных агентств”, — написал Гончарук по результатам участия в первом Инвестиционном саммите ЕБРР для стран-членов Восточного партнерства в Лондоне.

Он написал также, что, по его мнению, приватизация — это уже не проблема Украины.

“Это возможность, которую наше правительство будет использовать. До конца года мы направим на малую приватизацию 500 госпредприятий. На этой неделе мы уже передали более 330 объектов на приватизацию. Это рекордное количество за время независимости Украины! А уже в начале декабря мы представляем инвесторам в Лондоне первый список предприятий в рамках Road Show”, — добавил премьер.

По его словам, в следующем году правительство начинает большую приватизацию.

“Уверен в этом направлении у нас будет много хороших инвестиционных историй. Например, с приватизацией государственного Центрэнерго”, — добавил он.

Говоря о концессии, Гончарук заявил, что правительство серьезно настроен на государственно-частное партнерство.

“Два пилотных проекта — морские порты Ольвия и Херсон уже на прозрачных конкурсах. Сейчас готовим еще 10 государственных активов на концессию”, — написал он.

Напомним, ранее Гончарук анонсировал увольнения в Укрзализныце из-за коррупции.

Источник: УНН
Теги: Украина, Алексей Гончарук
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