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Турция опровергла российский фейк о восстановлении паромного сообщения с Крымом

Турция опровергла российский фейк о восстановлении паромного сообщения с Крымом

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Министерстве иностранных дел Турции опровергли российский фейк о якобы восстановлении морского сообщения Керчь-Зонгулдак. Об этом посол Украины в Турции Андрей Сибига сообщил в Twitter, передает УНН.

"МИД Турции на обращение посольства опровергло очередной фейк российской пропаганды о якобы восстановления морского сообщения Керчь-Зонгулдак", - сообщил Сибига.

Ранее директор автономной некоммерческой организации "Южный региональный центр поддержки экспорта" Наталья Серова сообщила на заседании комитета подконтрольная Кремлю Госсовета Крыма по экономической политике о восстановлении паромного сообщения между Турцией и Крымским полуостровом, добавив, что "паромы будут ходить раз в неделю между черноморскими портами Керчь и Зонгулдак".

Серова потом сообщила СМИ, что паромы доставляют скоропортящиеся грузы, не уточнив, какие именно.

После аннексии Крыма ряд стран ввели санкции против России, российских бизнесменов и политиков, которые посещали Крым, и компаний, которые ведут бизнес на полуострове.

В октябре 2017 года власти Турции приняли решение не принимать корабли, прибывающие из портов Крыма. Запрет касается кораблей под любым флагом.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, Турция
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