Коболев поздравил предварительную сертификацию оператора ГТС и назвал следующие шаги

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев поздравил предварительную сертификацию ООО "Оператор ГТС Украины" и рассказал о следующих шагах к финальной сертификации. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

"Сегодня - важный день для нас. Украинский регулятор одобрил предварительное решение о сертификации ООО "Оператор ГТС Украины". Это означает, что очередной важный шаг на пути к отделению оператора ГТС совершен успешно. Окончательное решение ожидаем во второй половине декабря", - написал Коболев.

По его словам, еще нужно сделать очень много работы, связанной с передачей ГТС под контроль Минфина и трансфером активов между Укртрансгазом и новым оператором ГТС.

"В ближайшее время регулятор направит пакет документов в Секретариат Энергосообществу, должны получить согласование и от европейского регулятора. Анбандлинг происходит в полном соответствии с планом, его завершение важно как в контексте переговоров с Россией, так и для приведения нашего законодательства в соответствие с европейским", - отметил Коболев.

По его словам, такой быстрый прогресс стал возможным благодаря тесной координации действий между Нафтогазом, КМУ, регулятором и европейскими партнерами.

Ранее УНН сообщал, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила предварительное решение о сертификации ООО "Оператор ГТС Украины".