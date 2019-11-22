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РФ вышла из Женевской конвенции относительно международных вооруженных конфликтов

РФ вышла из Женевской конвенции относительно международных вооруженных конфликтов

Владимир Путин

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин 12 ноября подписал закон, согласно котрому РФ отзывает признание Международной комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права во время международных военных конфликтов, передает УНН.

Так, закон “Об отзыве заявления, сделанного при ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов” был подписан Путиным 12 ноября.

“Данное решение обусловлено тем, что международная комиссия по установлению фактов, учрежденная на основании статьи 90 названного Протокола I, с 1991 года фактически не выполняет своих функций. Российского представителя в ее составе нет. При этом Российская Федерация уплачивает в бюджет комиссии ежегодный взнос. С учетом этих обстоятельств дальнейшее признание компетенции комиссии не представляется целесообразным. Кроме того, в нынешней международной обстановке риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств существенно возрастают”, — говорится в письме к председателю Госдумы.

Как сообщал УНН, ранее в ООН признали, что РФ нарушает Женевские конвенции.

Источник: УНН
Теги: Россия, конфликт, конвенция
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