Мораторий на выдачу "спиртовых" лицензий защитит заводы Укрспирта от упадка - эксперт

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Демонополизация спиртовой отрасли страны должна происходить поэтапно. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт рынка Игорь Толкач, комментируя президентский законопроект (№2300) о демонополизации спиртовой отрасли.

Прежде всего, надо установить двухлетний мораторий на выдачу лицензий на производство спирта в "частные руки", говорит он.

"Именно на выдачу лицензий частным компаниям, а не мораторий на строительство, как заявил депутат Шевченко при рассмотрении новеллы в сессионном зале. Объясню почему.

Строительство спиртового завода стоит около 5 млн долл. Это не так много. Для сравнения, строительство современного пивзавода средней мощности обойдется в десять раз дороже. Поэтому пока будет действовать двухлетний мораторий на выдачу лицензий - у частных компаний будет достаточно времени, чтобы привлечь инвестиции, построить собственный завод и получить лицензию на производство. Или же они смогут пойти другим путем - приобрести существующие мощности ГП "Укрспирт" на конкурентных условиях, модернизировать их, получить разрешение и сразу же начать производить продукт.

Таким образом, игроки рынка будут иметь право выбора и одновременно повысится инвестиционная привлекательность государственных предприятий", - пояснил он.

Эксперт выразил надежду, что профильный комитет ВР внесет такую поправку ко второму чтению законопроекта.

"Таким образом нардепы, с одной стороны, откроют путь для инвесторов. А с другой - сохранят спиртовую отрасль и государственные предприятия от упадка", - подчеркнул он.

Напомним, в октябре Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в ВР законопроект о демонополизации спиртовой отрасли. Инициатива лоббирует интересы водочных компаний и "убивает" ГП "Укрспирт", говорят эксперты.

Несмотря на отсутствие экономических расчетов, замечания Главного научно-экспертного управления ВР и двух выводов комитетов, в частности бюджетного, Комитет ВР по вопросам развития экономики (главный) вынес законопроект в зал для голосования, где его приняли в первом чтении.

Правда, решение главного Комитета было принято под гарантию встречи с Президентом и подготовки фундаментальных изменений в законопроект. Встреча должна была состояться 19 ноября и была перенесена.

Среди главных предложений изменений в законопроект - проводить демонополизацию спиртовой отрасли после приватизации ГП "Укрспирт", чтобы не превратить государственные заводы на металлолом и не оставить на улице сотрудников государственной компании.