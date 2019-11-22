Украина получила первый процедурный приказ Арбитражного трибунала - Зеркаль

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украина получила первый процедурный приказ Арбитражного Трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей (Украина против Российской Федерации) Конвенции ООН по морскому праву, которым утверждены Правила назначения, Регламент и график работы Арбитража. Об этом написала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Мы получили первый процедурный приказ Арбитражного Трибунала, которым утверждены Правила назначения, Регламент и график работы Арбитража. И с сегодняшнего дня наше дело называется: “Спор о задержании трех украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей”, — написала Зеркаль.

По ее словам, для украинской стороны было очень важно зафиксировать в названии не только нарушение Россией норм международного права, но и отразить, что этот спор касается украинских моряков, которые провели 9 месяцев в тюрьме.

“И Арбитраж нас услышал. Позитивом можно считать и то, что РФ не удалось затянуть нас и Арбитраж в длительный и многоступенчатый процесс. Согласно расписанию мы должны представить свой Меморандум за 6 месяцев, но никто не мешает нам подготовить и подать его раньше. И с момента подачи нами Меморандума у россиян будет 3 месяца для того, чтобы воспользоваться своим правом и выразить возражения относительно юрисдикции”, — отмечает заместитель министра.

Она отметила, что при этом Украина имеет право прокомментировать возражения россиян и обратиться к Арбитражу с просьбой их отклонить, а позиция украинской стороны заключается в том, что решить вопрос юрисдикции по этому делу отдельно от рассмотрения фактов невозможно.

“Соответственно, Арбитраж должен определить, действительно ли есть основания для разделения процесса на 2 стадии (юрисдикционной и по существу) и примет решение о дальнейших стадиях рассмотрения дела. В случае принятия решения о разделении процесса на 2 стадии мы получим 3 месяца на подготовку ответа на российские возражения. Если разделение не произойдет, то россияне будут вынуждены подать свой контр Меморандум в течение 6 месяцев с даты вынесения Арбитражем решение об отклонении рассмотрения предыдущих возражений РФ на юрисдикционной стадии”, — сообщила Зеркаль.

Она рассказала, что арбитраж также определил, что письменные позиции сторон будут обнародованы в момент начала устных слушаний, также “речи агентов будут открытыми, а по доступу общественности к остальным слушаниям, решения будут приняты Арбитражем дополнительно накануне слушаний”.

“Итак, РФ не удастся скрыть факты и свои нарушения от широкой общественности и исказить историю. Конечно, это дело не будет очень быстрым, но уверена, что за достоинство и свободу надо бороться до конца! Целью является признание РФ страной, которая нарушает военные иммунитеты и получения надлежащей компенсации”, - добавила дипломат.

Как сообщал УНН, Россия стремилась сделать закрытыми слушания в Арбитражном трибунале по захвату ею трех украинских кораблей с экипажем в Азовском море.

Напомним, команда Министерства иностранных дел Украины отправилась в Гаагу, где в четверг состоялись первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей (Украина против Российской Федерации) Конвенции ООН по морскому праву.

Как сообщал УНН, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, которые осуществляли плановый переход с порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

7 сентября в Киев вернулись 35 заложников, в том числе 24 моряка. Они вернулись на родину в рамках обмена между Украиной и РФ.

А 20 ноября украинские катера “Никополь”, “Бердянск” и “Яны Капу” вернулись из плена в аннексированном Россией Крыму.