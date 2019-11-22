Изнасилование с участием Иванисова: стали известны подробности о соучастнике

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Один из соучастников изнасилования, за которое был осужден депутат "Слуги народа" Роман Иванисов, является Комиса Р. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, передает УНН.

"Один из соучастников события с участием депутата Иванисоав - гражданин Комиса - также достаточно известная личность. 21.03.1996 года Комиса Р. осужден Пологовским судом Запорожской области по статьям 140 ч. 1 (кража), 117 ч. 3 (изнасилование несовершеннолетней группой лиц), 118 ч.2 (удовлетворение половой страсти неестественным путем группой лиц), 208 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) УК Украины 1960 года к лишению свободы на срок 5 лет и 6 месяцев. Отбывал наказание в исправительной колонии 20 города Вольнянск Запорожской области", - говорится в сообщении.

Указано, что через семь месяцев лишение свободы было заменено на условный срок с испытательным сроком в три года.

"24.02.2009 был осужден Бердянским городским судом по статьям 309 ч. 3 (изготовление, хранение наркотических веществ), 263 ч.1 (незаконное хранение огнестрельного оружия) УК Украины в редакции 2001 года по лишении свободы сроком на 6 лет. Отбывал наказание в исправительной колонии 88 города Орехово, а 16.08.2011 был этапирован в Дружелюбовскую исправительную колонию 1 Запорожской области. 27.07.2012 был уволен на условный срок 1 год", - указано в сообщении.

Также отмечается, что в 2000 году Комиса привлекался правоохранителями за вымогательство, однако приговора по этому делу нет.

Как сообщал УНН, со ссылкой на правоохранительные органы, нардеп Иванисов в 1996 году был осужден за изнасилование несовершеннолетней и отбыл наказание в виде 2 лет 6 месяцев в колонии общего режима.

Сам народный депутат Иванисов эти факты отрицает и даже разместил на своей странице в Facebook фото-копию справки об отсутствии судимости.

Комментируя УНН информацию о наличии в биографии Иванисова такого факта, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если выяснится, что нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов действительно был осужден за изнасилование несовершеннолетней, то этот вопрос будет вынесен на рассмотрение фракции.

Позже Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что проверка подтвердила тот факт, что народный депутат из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбыл тюремный срок за изнасилование несовершеннолетней.

После Портнов в своем Telegram-канале обнародовал копию указа второго Президента Украины Леонида Кучмы о помиловании Романа Иванисова, а также приговор.

Напомним, в "Слуге народа" приняли официальное решение в отношении Иванисова.