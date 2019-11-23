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Госдеп США показал документы о контактах между Помпео и Джулиани

Госдеп США показал документы о контактах между Помпео и Джулиани

Майк Помпео

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Госдепартамент США в пятницу вечером опубликовал записи, в которых раскрывается связь между государственным секретарем Майком Помпео и личным адвокатом президента США Дональда Трампа Руди Джулиани. Об этом пишет Politico, передает УНН.

На 100 страницах документов показано неоднократные контакты в марте между Помпео и Джулиани с помощью чиновников Белого дома. Они были опубликованы в одиннадцатый час установленного судом срока в рамках судебного процесса, инициированного некоммерческой организацией American Oversight, требовавшей обнародовать записи, касающиеся действий Трампа относительно Украины.

Письмо от 27 марта в опубликованных записях показало, что бывшая личная помощница Трампа Мадлен Вестерхаут помогла Джулиани связаться с Помпео после того, как команда Джулиани "пыталась и ни к чему не пришла по обычным каналам".

Опубликованные документы также включают письмо, подписанное шестью бывшими послами США относительно экс-посла США в Украине Мари Йованович.

MSNBC по этом поводу отмечает, что обнародованные Госдепом США документы показывают, как "клеветническая кампания Джулиани против Йованович достигла Помпео".

Напомним, демократы в Сенате США призывают Помпео не заниматься Украины.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Госдеп, Майк Помпео
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